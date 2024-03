ANP Madeira fez chegar a voz dos professores aos candidatos à Assembleia da República

A Direção da Associação Nacional de Professores (ANP) – Secção Regional da Madeira esteve reunida, ao longo dos últimos dias, com os candidatos à Assembleia da República, pelo círculo da Madeira. Estes encontros serviram para "fazer chegar a voz dos professores e educadores" aos candidatos, falando de temas como a valorização da carreira docente.

A ANP ouviu os manifestos dos candidatos para a área da Educação, com o presidente da Secção, Luís Alves a referir que "é crucial que o governo que for eleito através das eleições legislativas tenha uma acção firme e consistente na área da Educação, por forma a assegurar os contributos cada vez mais relevantes e valiosos deste sector para o desenvolvimento económico e social do país, pois a Educação é fundamental e é um dos pilares de qualquer sociedade".

Luís Alves, mencionou ainda, que para além das reuniões feitas com os candidatos a nível regional, referiu que a Direção Nacional reuniu com os partidos políticos no panorama nacional, "para que em conjunto possam reforçar as preocupações desta associação no que respeita à Educação, Escola Pública e os seus profissionais e que, em caso de eleição no próximo dia 10 de Março, as propostas apresentadas não passem de intenções, mas sim de concretizações, esperando que estas, sejam verdadeiramente consideradas nas medidas e planos do próximo Governo".