Mortágua espera "dia de celebração da democracia" nos 50 anos do 25 de Abril

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, espera que hoje seja "um dia de celebração da democracia", considerando que as pessoas irem votar nas legislativas "é a melhor forma" de comemorar os 50 anos do 25 de Abril.

"A expectativa é que muita gente vá votar, que este seja um dia de celebração da democracia", disse a líder do BE depois de ter votado na Escola Básica N.º1 de Lisboa, na freguesia de Arroios.

Mariana Mortágua recordou que "há 50 anos houve tanta gente que lutou para que o voto passasse a ser um direito, livre", esperando que "essa força da democracia seja hoje posta em prática no exercício do voto".

"Estamos no ano em que celebramos 50 anos do 25 de Abril e eu acredito que as pessoas vão votar e que vão votar por convicção. Essa é a melhor forma de comemorarmos e de exercermos a democracia que conquistámos há 50 anos e que temos que celebrar, não só do ponto de vista simbólico, mas todos os dias e em particular no dia das eleições", pediu.

Considerando "difícil prever a abstenção", a líder do BE admitiu que pessoalmente gostar "de chegar às mesas de voto e de esperar para votar", tal como aconteceu hoje.

"É sempre um bom sinal e por isso fiquei aqui feliz hoje por ter esperado alguns minutos para votar", admitiu.