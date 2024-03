Novo híbrido de Orquídea registado em honra de Santana

‘Cattlianthe A Bragada de Santana’ foi o nome escolhido para honrar o concelho do Norte da ilha da Madeira, que vê o assim seu nome eternizado num registo internacional no Royal Horticultural Society (RHS).

Este o sétimo município da Região a ver o seu nome ou referências pautadas num registo de um novo híbrido de orquídea, na sequência do projecto iniciado em 2019 pelo botânico madeirense Pedro Spínola.

O especialista no cultivo de orquídeas explica, em comunicado de imprensa, que o objectivo do registo desta Cattlianthe era, “além da natural homenagem ao concelho, o de ser um baluarte de cor e esperança à mulher rural”, tendo sido o registo submetido no dia 8 de Março, pese embora a oficialização e aceitação do pedido por parte da entidade RHS tenha chegado apenas hoje, dia 11.

“Às bragadas, esta orquídea pretende ser uma memória, bonita e perfumada, de tudo aquilo que espelham no concelho de Santana”, sublinha Pedro Spínola.