Quase 470 mil telespectadores assistiram à 96.ª noite dos Óscares

Quase 470 mil telespetadores assistiram à 96.ª gala dos Óscares, transmitida pela estação pública, que decorreu no mesmo dia da noite eleitoral, de acordo com dados da Universal McCann, agência de meios da IPG Mediabrands.

"Pelo quarto ano consecutivo, a estação pública assumiu a transmissão da gala", no entanto por causa da noite eleitoral, a noite dos Óscares "foi transmitida em direto e em exclusivo na RTP2", refere.

A transmissão da gala começou às 23:00 de domingo, uma hora antes do habitual, "isto para que a costa leste norte-americana, que já está em horário de verão, não terminasse a emissão televisiva perto da meia-noite hora local".

A edição de 2024 dos Óscares registou uma "audiência total de 469 mil telespetadores" e "uma audiência média de 49 mil telespetadores, o que representou um 'share' de 2,1%", refere a Universal McCann (UM).

A cerimónia (23:00-02:27) que consagrou o Oppenheimer como o melhor filme, "registou uma audiência média inferior aos anos anteriores, ainda assim não muito longe dos valores verificados em 2022 e 2023", segundo a análise, com a passagem da transmissão para a RTP2 e todo o destaque mediático à volta da noite eleitoral a ajudar a explicar "esta diminuição".

No entanto, "se analisarmos a audiência total é possível verificar um forte crescimento face ao último ano".

Aliás, a "alteração da hora de início da transmissão, da meia-noite para as 23:00, aliado ao facto de as pessoas quererem desligar-se por breves momentos da noite eleitoral ajudam a explicar este forte crescimento", argumenta a UM.

O pico máximo de audiência registou-se "logo no início da transmissão, às 23:00", mas "o interesse dos portugueses pelo programa foi diminuindo à medida que a dúvida de quem ia vencer as eleições ia aumentando".

Depois da meia-noite, e já com todos os resultados finais das eleições, "registou-se um novo aumento do interesse dos portugueses na gala dos Óscares, apesar de não ter alcançado os valores registados no início da transmissão", prossegue a Universal McCann.

"A partir das 24:40 o interesse dos portugueses voltou a diminuir, tendo-se mantido estável até ao final da transmissão", conclui.