Madeira e Açores juntas no ténis

A seleção regional de Ténis dos Açores deslocou-se recentemente até à Madeira para efectuar um estágio de três dias com os tenistas madeirenses.

Num evento que teve como palco os courts da Quinta Magnólia, as selecções de sub-10, sub-12 e sub-14 de ambas as Regiões tiveram a oportunidade de treinar intensivamente durante o fim-de-semana com o objectivo de preparar as futuras competições que estão para breve, nomeadamente a participação nos 'Jogos das Ilhas 2024' bem como o 'Interassociações 2024'.

"Este estágio teve como intuito a análise dos jogadores, por parte do coordenador nacional e regional, não sendo apenas intenção a convocatória futura para o 'Interassociações 2024' mas também o fomento e motivação a um grupo alargado de jogadores que continuamente treina e participa nas provas regionais", adiantou a Associação de Ténis da Madeira em comunicado.

Afonso Faria Paulino, que recentemente chegou ao terceiro lugar do ranking nacional Sub-14, Francisca Marote e Madalena Fernandes, ambas atletas que estão dentro do top-20 nacional de sub-14, foram alguns dos atletas madeirenses a marcarem presença neste estágio.

De referir que os três jovens atletas partem para os Açores já este fim-de-semana para a participar no primeiro torneio internacional da época, em Angra do Heroísmo.