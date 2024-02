Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela envolve cerca de 90 alunos

O tradicional Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela realiza-se de 4 a 8 de Março, tendo como palco a Escola Secundária Jaime Moniz.

Segundo a coordenação, há 32 anos que o evento procura "formar públicos, criar cidadãos autoconfiantes e potenciar competências nas artes do espectáculo".

Explica ainda que "o professor Carlos Varela, o mentor deste festival, teve o sonho de possibilitar o encontro onde todos tivessem um lugar e pudessem mostrar o seu amor ao teatro." Por isso, "é com muito orgulho que, anualmente, a Escola Secundária Jaime Moniz, dinamiza este projecto da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, acolhendo todos os jovens que têm o sonho de pisar o palco e nele crescer".

Através de um protocolo entre a Escola promotora e a Câmara Municipal do Funchal, o espectáculo vencedor do Prémio Carlos Varela apresentará o seu trabalho no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Este ano o festival contará com a presença de cerca de 90 alunos, com idades compreendidas entre os 10 e os 18 anos, e onze coordenadores de clubes de teatro de várias escolas da Região.

Durante esta semana, os alunos são, ainda, convidados a participar em debates e workshops para aprofundar áreas afins às artes do espectáculo.

Consulte o programa: