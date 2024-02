I Festival de Sopas no Porto Santo realiza-se este fim-de-semana

Realiza-se pela primeira vez, no Porto Santo, o Festival de Sopas.

Duarte Mendonça, responsável do Grupo Folclórico do Porto Santo, disse ao DIÁRIO que esta iniciativa já estava a ser idealizada há alguns anos, mas eram necessários apoios e parcerias.

“Este ano foi finalmente possível, vamos finalmente concretizar, e só é possível porque em conversa com o presidente da Câmara, que se mostrou logo disponível a colaborar, realizaram um protocolo com a nossa associação, para levar para a frente este festival”, disse o responsável do DIÁRIO.

Licínia Soares, responsável pela Reserva da Biosfera, adiantou que o Festival de Sopas no Porto Santo “faz bem às tradições locais” e ressalvou que “é muito mais do que a preservação da natureza, e temos a parte da gastronomia, temos a comunidade local, logo, temos de preservar tudo aquilo que é nosso”.

“Queremos igualmente trazer a comunidade para participar neste Festival de Sopas, vender os produtos da nossa terra, e vai ao encontro de uma proposta que foi apresentada pelos alunos da Assembleia Municipal Jovem e autarquia quis executar”, explicou.

Vão ser realizados 'workshops' sobre o tema de evento e os participantes não podem utilizar plásticos, mas, sim, produtos recicláveis.

É uma realização conjunta da Associação do Grupo Folclórico da ilha e a edilidade local, e, vai decorrer esta sexta e sábado, no parque estacionamento do Espírito Santo (abertura será exta às 19 horas).