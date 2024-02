Ribeira Brava reúne profissionais de saúde em colóquio

"Promover literacia em saúde é proporcionar ferramentas para que as pessoas tenham mais conhecimento e informação que lhes permita ter uma vida mais ativa e saudável”. Foi desta forma que o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava realçou a aposta do município na realização do II Colóquio de Saúde que reuniu, ao longo do dia de hoje, vários profissionais de saúde.

Ricardo Nascimento relembrou que num concelho e numa ilha com uma elevada taxa de população sénior, é importante promover informação para que as pessoas estejam capacitadas a tomar decisões e possam promover o autocuidado que passa pela adoção de hábitos de vida saudáveis e a redução de fatores de risco.

O autarca frisou a necessidade de um trabalho conjunto entre profissionais de saúde, população e Governo Regional para que se possa responder às necessidades da sociedade, referindo que, nesta matéria, a prevenção ainda é o melhor remédio.

Nascimento agradeceu o trabalho de parceria com o Governo Regional em rastreios, formações e médicos de família que o concelho dispõe, bem como as obras que estão a ser realizadas no Centro de Saúde do Campanário, tendo recordado que o Centro de Saúde da Ribeira Brava também necessita de uma intervenção.

Terminou recordando o filósofo Sócrates: se alguém procurar saúde tem de estar disposto a evitar no futuro as causas da doença.

A sessão de abertura contou ainda com a intervenção de Bruna Gouveia. A Directora Regional da Saúde começou por destacar o papel dos profissionais de saúde na sociedade e na promoção de uma literacia eficiente.

Referiu que na Região Autónoma da Madeira é possível identificar problemas de saúde relacionados com comportamentos de vida menos saudáveis e outros indicadores indiretos que condicionam a saúde, como a qualidade do ar que respiramos. As principais causas de mortalidade são as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e gastrointestinais que estão associadas à carência de atividade física, ao consumo de tabaco e álcool.

Nos últimos anos a Região tem garantido as necessidades da população através de serviços de saúde qualificados. Destacou a consolidação do Serviço Regional de Saúde e a resposta crescente do sistema regional de saúde para a salvaguarda da garantia dos melhores cuidados à população.

Bruna Gouveia recordou a importância da prevenção, que depende da mudança de comportamentos, e do papel dos profissionais de saúde que têm procurado alargar as suas competências.

Considera que quem aposta na literacia em saúde quer ter uma população informada, ativa e capaz de tomar boas decisões. Daí que esta iniciativa contribua para o surgimento de novas ideias e seja uma oportunidade de otimizar abordagens e trabalhar cada vez mais numa perspetiva multiprofissional e multisetorial no domínio da promoção da saúde.

Bruna Gouveia voltou a intervir na conferência da tarde, sobre Sustentabilidade dos Serviços de Saúde na Região, juntamente com o presidente do SESARAM, Herberto Jesus, a deputada Sara Madruga e o vice-presidente da Autarquia, Jorge Santos.

O II Colóquio juntou ainda representantes das Ordens dos Fisioterapeutas, Nutricionistas, Psicólogos, Médicos, Farmacêuticos e Médicos Dentistas para debater o Papel dos Profissionais de Saúde na Sociedade.