JPP critica calendário político feito "para o PSD, CDS e PAN se perpetuarem no poder"

O líder parlamentar do JPP criticou, hoje, as propostas que os social-democratas pretendem apresentar ao representante da República, tema que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

"Está em curso um calendário para o PSD, CDS e PAN se perpetuarem no poder, sem eleições, e com a ilegitimidade de um novo governo, escolhido por um militante do PSD, ainda na presidência e suspeito por corrupção", manifesta Élvio Sousa citado em nota de imprensa.

PSD leva dois calendários opostos a Ireneu Barreto

O deputado vê os possíveis calendários políticos como "uma espécie de “golpe de Estado”, combinado pelas cúpulas do PSD, para tomar o poder e o Governo de assalto, sem eleições".

"Tentam passar de mansinho perante a irresponsabilidade de não terem deliberadamente discutido esta semana o Orçamento e plano para 2024, adiando as consequências. Tudo combinado! Por isso, inventaram um calendário partidário dos interesses do PSD e CDS, e não dos interesses dos madeirenses, com cenários apocalípticos e de medo", sustenta Élvio Sousa.

O JPP compromete-se ainda a 2ir para o terreno explicar, demonstrar e informar estas jogadas de trafulhice partidária".