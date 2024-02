Marítimo recebe 16.176 euros pela equipa feminina

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vai distribuir 177.976 euros por 11 clubes da Liga feminina, excluindo o Benfica, por ter chegado à fase de grupos da Liga dos Campeões, revelou hoje o organismo.

"A verba é proveniente do fundo de solidariedade da UEFA e destina-se a todos os clubes do escalão principal do futebol feminino, excluindo aquele que atingiu a fase de grupos da Liga dos Campeões", detalhou a FPF, em comunicado.

Albergaria, Amora, Damaiense, Famalicão, Lank Vilaverdense, Marítimo, Ouriense, Sporting, Sporting de Braga, Torreense e Valadares são os clubes beneficiados, que vão receber 16.176 euros, cada.

De acordo com a FPF, estes montantes, relativos à época passada, de 2022/23, começaram hoje a ser entregues aos clubes e podem ser aplicados em infraestruturas e recursos humanos, e não apenas à formação, como no setor masculino.