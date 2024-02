Corporações do Funchal resolveram várias ocorrências durante a noite

As duas corporações de bombeiros do Funchal tiveram uma noite com muito trabalho, sobretudo com cortes de árvores caídas, mas também limpeza e cortes de estradas, sinalização após derrocadas, apoio a casas cujos tectos desabaram, placares informativos e placas de zinco à solta.

De acordo com o que pudemos apurar, tanto os Bombeiros Sapadores do Funchal como os Bombeiros Voluntário Madeirenses mobilizaram meios ao longo de toda a noite à medida que eram sinalizadas as ocorrências, algo que pode continuar ao longo do dia, uma vez que a chuva e o vento continuam fortes.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal tiveram de cortar quatro árvores na Estrada da Fundoa, na Estrada da Eira do Serrado, na Terra Chã e na Estrada Comandante Camacho de Freitas. Também tiveram de remover dois placares informativos na Avenida D. Teodoro Faria e na Rotunda de Santo António e ainda placas de zinco no Lombo dos Aguiares e na Rua do Brasil.

Esta corporação teve ainda de acudir a duas moradias, cujos tectos tinham cedido, uma na Boa Nova e outra no Livramento. Por fim, também sinalizaram uma zona onde se registaram quedas de pedras, no caso na Eira do Serrado.

No caso dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, dedicaram a noite ao corte de árvores e sinalizam das zonas afectadas, nomeadamente no Caminhos dos Marcos e no Caminho dos Pretos. No total, sete árvores tiveram de ser cortadas após serem afectadas pelo vento forte que se fez sentir durante a noite.

Esta corporação também sinalizou algumas zonas onde ocorreram deslizamentos de terras em estradas e caminhos, que assim estão condicionados.