O Nacional recebe amanhã, 14h00, o Lank Vilaverdense, encontro relativo à 21.ª da II Liga. Apesar de defrontar o antepenúltimo classificado na tabela classificativa- 20 pontos separam as duas equipas-, o treinador do Nacional, Tiago Margarido, não espera facilidades, muito pelo contrário.

“Será um jogo difícil. A expectativa das pessoas é que, como o Nacional está na parte superior da tabela e o Lank nas posições de descida, nós somos claramente favoritos. Contudo, eu gostava de alertar aqui que será um jogo muito perigoso, um jogo onde teremos muitas dificuldades visto que o Lank está em crescimento, tem um processo muito interessante, uma equipa muito bem orientada. Nas últimas quatro jornadas só o Santa Clara conseguiu fazer mais pontos que eles. O Santa Clara fez dez e o Lank sete. Isso demonstra bem a evolução da equipa. Se o Lank continuar nesta onda de crescimento vai certamente acabar a meio da tabela. Será, por isso, um jogo em que temos que ter muita cautela.”

Sem competir há duas semanas – o jogo com o Leixões foi adiado para o dia 28 devido a falta de policiamento-, o técnico dos alvinegros viu aspectos positivos e negativos nesta paragem forçada.

“Foi uma semana atípica pois não tivemos a possibilidade de competir na última jornada. Temos, no entanto, que analisar essa dificuldade num factor positivo de descansarmos mais, de termos mais tempo para preparar o jogo com o Lank Vilaverdense. Obviamente que queríamos ter jogado, mas já que não jogámos tentámos aproveitar essa infelicidade para reverter algo a nosso favor. Foi uma semana calma, que conseguimos treinar bem, treinar o pormenor e, por isso, estamos mais preparados para aquilo que será o nosso próximo embate. O cenário ideal para uma equipa que tem que viajar tanto como nós é jogar semana a semana. Isso não vai ser possível pois teremos que jogar a meio da semana. Obviamente que isso não nos beneficia, mas temos que ter capacidade para dar resposta a essa dificuldade.”

A finalizar, o treinador do Nacional voltou a fazer um pelo aos adeptos.

“Os adeptos são o nosso 12.º jogador. Têm sido uma força enorme que vem de fora e que nos empurra para as vitórias e a prova disso foi aqui no jogo com o Torreense.”