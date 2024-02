Junta de São Pedro recebe apoio da Missão Continente

A Junta de Freguesia de São Pedro recebeu da Missão Continente um apoio no valor de 395 euros, montante destinado a apoiar as famílias mais carenciadas da freguesia.

A Missão Continente tem como compromisso a sustentabilidade, contribuindo de um modo positivo para as comunidades onde se insere, atuando em 3 eixos: Alimentação, Pessoas e Planeta. Este apoio, insere-se no eixo “alimentação”.

A cerimónia de entrega do apoio ocorreu no Continente do Seminário.