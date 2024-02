Acidente na Via Rápida congestiona trânsito

Um acidente na Via Rápida está a condicionar o trânsito no sentido Ribeira Brava-Machico, no sublanço Santo António - Santa Luzia.

Do sinistro não resultou, aparentemente, nenhum ferido, visto nenhuma corporação ter sido accionada para o local.

Segundo a aplicação 'Info Vias' o congestionamento está a causar filas de trânsito com cerca de 3,5 km de extensão.