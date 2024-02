Um homem fez hoje vários reféns num comboio, no leste da Suíça, tendo sido "mortalmente ferido" durante o ataque, informou a polícia, acrescentando que os reféns estão em segurança.

"Nesta fase da investigação não são conhecidas as motivações do autor do crime", indicaram ainda as autoridades, em conferência de imprensa, indicando que o homem seria um "requerente de asilo" iraniano de 32 anos, avançou a AFP.