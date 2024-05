Só cuidando bem dos profissionais de saúde, no caso, dos enfermeiros, estes poderão cuidar ainda melhor dos seus pacientes. Esta foi uma das ideias chave que o Enfermeiro director do SESARAM, José Manuel Ornelas, salientou na intervenção que proferiu hoje na sessão de encerramento das comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro.

Foi depois de manifestar total confiança nas lideranças que os investimentos na área da Saúde vão continuar, que questionou a importância dessa aposta, também na valorização dos profissionais: “Se não cuidarmos bem dos nossos profissionais, como poderão os mesmos cuidar bem dos nossos utentes?”

O Enfermeiro director fez saber que na maior instituição pública da Madeira, o SESARAM, trabalham “2.042 enfermeiros e mais de 30% dos enfermeiros tem o título de enfermeiro especialista. O que é uma mais-valia para os nossos utentes, família e comunidade”, salientou.

Antes havia destacado que “o investimento estratégico em enfermagem pode trazer benefícios económicos e sociais consideráveis” e que “na saúde e em todas as áreas só haverá progresso se progredirmos todos”.

Confiante que o Serviço Regional de Saúde (SRS) vai continuar a garantir “um serviço de qualidade, sem nunca esquecer as dimensões relacionadas com a ética e a humanização”, José Manuel Ornelas fez notar que “a formação e diferenciação dos profissionais de enfermagem é também um dos pilares fulcrais para a segurança e a qualidade do SRS”.

Na certeza que os enfermeiros da Região estão “bem preparados”, assegura que a procura pelas melhores soluções de modo a garantir cuidados de saúde seguros continua a ser um dos objectivos

Referiu ainda que “em saúde é necessário planear, organizar, monitorizar e avaliar”, para elogiar o papel das lideranças, até porque, “em saúde ninguém faz nada sozinho e juntos somos mais fortes”, disse.

E uma vez que o SESARAM está a assinalar o Dia Internacional do Enfermeiro, com um programa repleto de palestras, entre os dias 8 e 12 de Maio, recordou que no âmbito do plano estratégico da direcção de enfermagem 2022/2025, foi criado, em Novembro de 2023, um grupo de investigação em enfermagem.

Grupo responsável pela apresentação de 30 projectos de investigação com o envolvimento de 101 enfermeiros de diferentes especialidades, nas iniciativas, que estão a ter lugar na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça e no Colégio dos Jesuítas

“Não tenho qualquer dúvida que a investigação e neste caso em particular, a investigação em enfermagem, é o motor da inovação e evolução”, afirmou.

E porque “o trabalho de parceria com a academia são determinantes para a translação do conhecimento científico” anunciou “parcerias com instituições de saúde” com as quais o SESARAM já é parceiro na área da formação.

Tudo em nome da “garantia da prestação de cuidados de enfermagem de qualidade de acordo com a melhor evidência científica”, concretizou.