Animais da Quinta Pedagógica dos Prazeres na Estação Zootécnica

Dois dos animais da Quinta Pedagógica dos Prazeres, nomeadamente o burro e a lama, vão ficar, provisoriamente, nas instalações da Estação Zootécnica da Madeira, no concelho do Porto Moniz, enquanto decorrem as obras de remodelação da quinta.

"Toda a logística de transporte e acompanhamento dos animais foi acompanhada por veterinários da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente", esclarece a tutela, em comunicado.

Os trabalhos de remodelação daquele espaço, na freguesia dos Prazeres, decorre do facto de ter sido um dos projectos vencedores do Orçamento Participativo regional.