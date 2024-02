PCP reafirma necessidade de eleições antecipadas

O PCP foi o primeiro partido a ser ouvido neste segundo dia de audições promovido por Ireneu Cabral Barreto, Foto Miguel Espada/ASPRESS

"Que horror". Foi esta a expressão usada pelo coordenador regional do PCP quando confrontado com a possibilidade de um acordo com o PS-Madrira, para sustentar uma possível geringonça à esquerda num cenário de eleições antecipadas.