Marítimo empresta Marcos Silva à União de Leiria

Mesmo no fecho do mercado de transferências, o Marítimo acertou a cedência do seu jogador Marcos Silva à União de Leiria até ao final da presente temporada. O clube, no seu site oficial, anunciou esta cedência já ao final da noite desta quarta-feira, confirmando-se, deste modo, a notícia já avançada pelo DIÁRIO , da intenção do Marítimo ceder o médio de origem angolana, mas nascido em Almada, a outro emblema. No site da Liga, esta cedência temporária surgiu apenas nos nomes revelados já depois da meia noite de quarta-feira.

Com a chegada de Guirassy ao Marítimo, Marcos Silva, de 26 anos, perdeu espaço e a solução foi colocá-lo num outro emblema. Mas, com contrato a expirar no final da presente temporada, tudo indica que o jogador já não regressa ao Marítimo, que o contratou ao Recreativo de Águeda na temporada 2021/22. Contudo, nas duas primeiras épocas nunca jogou de verde-rubro, já que foi emprestado, curiosamente à União de Leiria, clube para o qual agora regressa, e, na última época, alinhou pelo Alverca, da Liga 3, também a título de empréstimo.

No Marítimo e na presente época, alinhou em 20 jogos, 15 deles na Liga 2, e não anotou qualquer golo.