Nenhum apostador acertou no código do sorteio número 010-2024 do Euromilhões, esta sexta-feira, 2 de Fevereiro. Assim, no próximo sorteio, na terça-feira, estará em jogo um Jackpot de 26 milhões de euros.

Já o segundo prémio foi repartido por 4 apostadores, todos eles fora de Portugal. Ao nosso País chegou, apenas, o quarto prémio, a 14 apostadores, no valor de 536 euros.