Receita fiscal aumenta 12,5% atingindo 58,8 mil milhões de euros

O Estado arrecadou 58.822,8 milhões de euros em impostos em 2023, crescendo mais 12,5% do que no ano anterior, refletindo sobretudo o comportamento do IVA e do IRS, divulgou hoje a Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Segundo a síntese da execução orçamental, os impostos diretos aumentaram 16,0% face a 2022, atingindo um total de 27.132,2 milhões de euros.

Já a receita dos impostos indiretos (que incidem sobretudo sobre o consumo), aumentou 9,7%%, para 31. 690,6 milhões de euros, com o IVA a destacar-se ao avançar 10,0%.