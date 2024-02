Retirada de placards publicitários da 'Formosa Bay' ocupa passeio

Esta tarde as pessoas que circulavam na Estrada Monumental foram surpreendidas com a retirada dos placards publicitários do empreendimento 'Formosa Bay'. Esta situação obrigou a que circulassem na ciclovia, devido às barreiras montadas no local.

O projecto do Grupo Pestana e o jogador de futebol Cristiano Ronaldo, como já divulgado anteriormente pelo DIÁRIO, esteve envolto em polémica por estar a vender sem licença 80% dos apartamentos.

Em Junho do ano passado este jornal dava conta que decorriam as promessas de compra e venda deste projecto imobiliário de luxo, que contavam ter licença atribuída até Setembro e conclusão entre Maio e Junho de 2025.

O projecto ocupa 20.000 m2 nos 37.000m2 disponíveis nos antigos terrenos da Shell. É composto por dois edifícios de nove andares, o Formosa Bay Residences e o Formosa Mare Residences, num total de 213 apartamentos, todos com vista mar.

O projecto da família Welsh é da autoria de João Caires, membro da Saraiva e Associados.