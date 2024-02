‘Madeira Primeiro’ apresenta candidatura às eleições de 10 de Março

A coligação ‘Madeira Primeiro’ (PSD-CDS) apresenta, hoje, a sua candidatura às próximas Eleições Legislativas Nacionais, do dia 10 de Março.

A conferência de imprensa para apresentação da candidatura terá lugar na sede regional do PSD/M, sita à Rua dos Netos, no Funchal, pelas 17 horas.

Coligação PSD/CDS à Assembleia República chama-se ‘Madeira Primeiro', confirma Albuquerque Tal como o DIÁRIO já havia noticiado a 27 de Dezembro, na rubrica 'Fact Check', depois de ter sido anunciada a constituição da AD a nível nacional, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, confirmou que a coligação PSD/CDS à Assembleia República chama-se ‘Madeira Primeiro'.

A apresentação da candidatura ‘Madeira Primeiro’, inicialmente prevista para o passado dia 24 de Janeiro, no Centro de Congressos da Madeira, foi cancelada na sequência da megaoperação judiciária, que implicou o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque e resultou na detenção do presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, do líder do grupo de construção AFA, Avelino Farinha, e de Custódio Correia, CEO CEO e principal accionista do grupo Socicorreia, por suspeitas de corrupção.

Cancelada apresentação da candidatura 'Madeira Primeiro' A cerimónia de apresentação pública da candidatura 'Madeira Primeiro', prevista para hoje, às 18h00 horas, no Centro de Congressos da Madeira, foi cancelada.

Nas últimas eleições legislativas de 30 de Janeiro de 2022, o PSD, que sempre havia concorrido sozinho neste tipo de acto eleitoral decidiu coligar-se pela primeira vez com o CDS, mas apenas conseguiu manter os três lugares que detinha no parlamento nacional, os mesmos que o PS.

O terceiro partido mais votado na Madeira foi o JPP (8.721 votos), mas não conseguiu eleger qualquer representante para a Assembleia da República, seguindo-se o Chega (1.186 votos), enquanto a a Iniciativa Liberal (IL) obteve 683 votos (3,25%), o BE 668 votos (3,17%), o PAN 351 (1,67%) e PCP-PEV 347 (1,65%).

O círculo eleitoral da Madeira conta com seis deputados à Assembleia da República que vão ser eleitos entre os 17 partidos e/ou coligações concorrentes às legislativas antecipadas de 10 de março.

São 17 as candidaturas pela Madeira às eleições de 10 de Março Terminou, hoje, o prazo para a entrega das candidaturas às eleições legislativas antecipadas, marcadas para 10 de Março. Pelo círculo eleitoral da Madeira concorrem 17 partidos/ coligações, de acordo com a informação avançada ao DIÁRIO pelo juiz presidente da Comarca da Madeira, Filipe Câmara.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h40 A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) celebra o dia da Internet Segura com uma palestra proferida pelo prelector Nuno Perry, a qual irá realizar-se, esta terça-feira, na sala de sessões do estabelecimento de ensino.

10h45 Assinatura de Protocolo de cooperação mútua entre o Conservatório e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), que terá lugar no Salão Nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.

Conservatório assina protocolo com Associação Notas e Sinfonias Atlânticas O Salão Nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira recebe amanhã, pelas 10h45, a assinatura de um protocolo de cooperação mútua entre o Conservatório e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA).

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 6 de Fevereiro, Dia Internacional de Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina e Dia da Internet mais Segura:

1608 - Nasce António Vieira, padre jesuíta, professor de Retórica e de Humanidades, crítico da sociedade e da escravatura, defensor dos cristãos-novos, autor da "Apologia das Coisas Profetizadas".

1715 - É assinado o Tratado de Utreque, acordo de paz entre D. João V e Filipe V de Espanha. Portugal recebe a Colónia do Sacramento, atual Uruguai.

1740 - Morre o 246.º Papa da Igreja Católica, Clemente XII, Lorenzo Corsini.

1818 - D. João VI é aclamado Rei do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, no Terreiro do Paço (ou Largo do Paço), no centro do Rio de Janeiro, Brasil.

1860 - A Câmara dos Deputados ratifica a Concordata.

1869 - A Grécia abandona a ilha de Creta perante o ultimato turco.

1897 - Creta proclama a união com a Grécia.

1897 - D. Carlos veta a proposta de nomeação de novos pares do Reino, apresentada pelo Governo de Hintze Ribeiro.

1899 - É ratificado o Tratado de Paris, através do qual a Espanha cede Cuba, Porto Rico, Guam e as Filipinas aos Estados Unidos por 20 milhões de dólares.

1901 - Morre, com 69 anos, o poeta e estadista Tomás Ribeiro.

1908 - Subida ao trono de D. Manuel II.

1918 - No Reino Unido, é concedido o direito de voto às mulheres com mais de 30 anos.

1932 - Golpe fascista na Lituânia.

1942 - O relatório encomendado pelo Governo português à Société des Forges et Aciéries de Firminy é favorável à instalação de uma siderurgia em Portugal.

1943 - II Guerra Mundial. O general norte-americano Dwight Eisenhower é nomeado comandante em chefe das Forças Aliadas no norte de África.

1952 - Isabel II de Inglaterra sobe ao trono.

1958 - Desastre aéreo de Munique. O voo BE609 da British European Airways, com jogadores, diretores e alguns adeptos do Manchester United, despenha-se durante uma tempestade de neve quando tenta descolar pela terceira vez do aeroporto de Munique.

1962 - Na Argélia, o Exército de França confronta-se com as forças francesas da Organização do Exército Secreto que se opunham à descolonização.

1964 - O Reino Unido e a França acordam a construção de um túnel ferroviário entre os dois países sob o Canal da Mancha.

1975 - Assembleia dos 200 do Movimento das Forças Armadas (MFA) decide a institucionalização do movimento.

- Três obras dos pintores renascentistas Rafael e Piero della Francesca são roubadas da Galeria Nacional de Urbino, em Itália.

1983 - O antigo oficial nazi Klaus Barbie é interrogado em Lyon, França.

1989-- Morre, com 80 anos, o cineasta francês André-Jean Cayatte.

1992 - Os terceiro e quarto canais portugueses de televisão são atribuídos, respetivamente, à SIC - Sociedade Independente de Comunicação, e à TVI - Televisão Independente, do Episcopado.

1995 - O vaivém norte-americano Discovery cumpre com êxito a aproximação prevista à MIR, cerca de 12 metros, da estação orbital russa.

1996 - Fernando Mugica, militante histórico do PSOE, é assassinado pela ETA.

2003 - Morre, com 80 anos, o poeta moçambicano José Craveirinha, Prémio Camões em 1991 pelo conjunto da sua obra literária.

2004 - Portugal assume o compromisso de venda da maioria do capital da central hidroelétrica de Cahora-Bassa a Moçambique.

- Um atentado à bomba no metropolitano de Moscovo, na Rússia, causa a morte de 39 pessoas.

2005 - Morre, com 74 anos, o pianista russo Lazar Naumovich Berman.

2006 - O principal responsável unionista (protestante) do Ulster, Ian Paisley, recusa, em Belfast, admitir um futuro poder na Irlanda do Norte partilhado com os republicanos (católicos) do Sinn Fein.

- Começa, em Alexandria, Virgínia, Estados Unidos, o julgamento do franco-marroquino Zacarias Moussaoui, acusado de envolvimento nos atentados de 11 de setembro de 2001.

2007 - O Banco Comercial Português (BCP) anuncia que vai proceder à fusão, por incorporação, do Banco Millennium bcp Investimento, processo que deverá estar concluído no início de 2008.

- Seis dezenas de países assinam, em Paris, França, uma Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas Contra os Desaparecimentos Forçados, que terá força vinculativa depois de ratificado pelos signatários, que então poderão sancionar penalmente funcionários ou grupos ligados ao Estado por detenções, sequestros ou qualquer outra forma de privação da liberdade dos cidadãos.

- A Federação Portuguesa de Atletismo anuncia que o fundista Fernando Silva, campeão nacional de cross em 2005 e 2006, é suspenso de todas as competições devido a doping.

- Morre, com 93 anos, Francesco Paolo LoVecchio, Frankie Laine, cantor norte-americano que assinou êxitos como "Granada", "That lucky old sun" ou "I believe".

2008 - O Presidente da República italiana, Giorgio Napolitano, dissolve o parlamento, medida necessária para a convocação de eleições antecipadas para resolver a crise governamental criada pela demissão do primeiro-ministro, Romano Prodi.

- O velejador olímpico português João Rodrigues ascende ao primeiro lugar do ranking mundial da classe RS:X (prancha à vela), de acordo com o divulgado pela Federação Internacional de Vela.

- Morre, com 73 anos, o pintor Luís Ralha.

2010 - Morre, com 82 anos, o saxofonista e compositor britânico John Philip William Dankworth, John Dankworth, antigo diretor musical de Ella Fitzgerald e Nat "King" Cole.

2011 - Morre, aos 93 anos, o antigo ciclista algarvio José Martins. O atleta venceu a Volta a Portugal em bicicleta em 1946 (Iluminante) e em 1947 (Benfica).

- Morre, com 58 anos, o guitarrista irlandês Robert William Gary Moore, Gary Moore.

2012 - Depois de adiar várias vezes a decisão sobre o recurso interposto pela UCI e pela Agência Mundial Antidopagem em relação ao controlo antidoping positivo do espanhol Alberto Contador, o Tribunal Arbitral do Desporto suspende o ciclista por dois anos e retira-lhe os títulos de campeão da Volta a França 2010 e da Volta a Itália 2011.

- Morre, aos 88 anos, Antoni Tàpies, pintor espanhol considerado uma das referências da arte do século XX.

2015 - Morre, aos 78 anos, a escritora argelina Assia Djebar, pseudónimo literário de Fatma-Zohra Imalhayène, membro da academia francesa e ativista dos direitos das mulheres no seu país.

- Morre, aos 79 anos, André Brink, escritor sul-africano que se opôs à segregação racial na África do Sul

2016 - O Estado português e o consórcio de Humberto Pedrosa e David Neeleman assinam um memorando de entendimento que devolve ao Estado 50% do capital da transportadora aérea nacional. O Governo de António Costa assegura para o Estado 50% do capital da TAP, revertendo parcialmente a privatização. Já a Atlantic Gateway, de David Neeleman e Humberto Pedrosa, garante a gestão da companhia aérea por privados.

2019 - A justiça brasileira condena o ex-Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e branqueamento de capitais.

- A Macedónia assina formalmente os documentos de adesão à NATO, em Bruxelas, para se tornar o 30.º membro da Aliança Atlântica.

- Morre, aos 93 anos, Pedro Pestana Vasconcelos, antigo deputado, fundador do CDS e ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

2020 - A Assembleia da República aprova a proposta de Orçamento do Estado para 2020, em votação final global, apenas com os votos favoráveis dos deputados do PS.

2022 - O tenista português João Sousa vence o torneio de Pune, na Índia, ao bater na final o finlandês Emil Ruusuvuori em três 'sets', conquistando o quarto título da carreira.

- A seleção portuguesa de futsal revalida o título europeu, ao vencer a Rússia por 4-2 na final do campeonato da Europa de 2022, em Amesterdão, juntando-o ao cetro mundial.

- O Senegal sagra-se pela primeira vez campeão africano de futebol, ao vencer o Egito, treinado pelo português Carlos Queiroz, por 4-2 nas grandes penalidades, na final da Taça das Nações Africanas de 2021.

- Morre, com 78 anos, Maria Carrilho, socióloga, antiga dirigente e deputada, foi vice-presidente da Assembleia da República e eurodeputada pelo Partido Socialista.

2023 - Um sismo de magnitude 7,8 na escala aberta de Richter atinge o sul da Turquia e faz perto de 36 mil mortos no país e na Síria.

PENSAMENTO DO DIA

Verdadeiramente não há nem pode haver perigo de erro onde o incerto se não lê como certo, senão o duvidoso como duvidoso e o falível como falível Padre António Vieira (1608-97), opondo-se à indexação de textos proibidos

Este é o trigésimo sétimo dia do ano. Faltam 328 dias para o termo de 2024.