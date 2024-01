Cidades costeiras evacuadas na África do Sul devido a incêndios florestais descontrolados

Residentes de pequenas localidades costeiras perto da Cidade do Cabo, na África do Sul, foram hoje retirados devido ao alastramento de incêndios florestais nas montanhas circundantes que continuam sem controlo pelo segundo dia.

As autoridades ordenaram a evacuação total de Pringle Bay, uma aldeia costeira popular entre veraneantes, a cerca de 80 quilómetros da Cidade do Cabo.

Já na segunda-feira, partes da cidade vizinha de Betty's Bay tinham sido evacuadas.

Os incêndios florestais são relativamente comuns nas cadeias montanhosas à volta da Cidade do Cabo e mais abaixo na costa durante o verão sul-africano, mas não é habitual que as cidades sejam completamente evacuadas.

Os incêndios começaram na segunda-feira e foram alimentados pelo tempo quente e seco e pelos fortes ventos costeiros.

Annelie Rabie, presidente do município de Overstrand, que tutela administrativamente as cidades evacuadas, disse que seis incêndios florestais deflagraram na zona.

Quatro foram contidos ou extintos, mas um estava a dirigir-se diretamente para Pringle Bay, acrescentou.

As autoridades de Overstrand disseram que um pequeno número de casas tinha sido destruído.

Não há registo de feridos, mas as autoridades emitiram um código vermelho, o que significa que os incêndios representavam um perigo grave e imediato para pessoas e bens.

Cerca de 95% de uma reserva natural próxima também ardeu, segundo as autoridades.

A administração local divulgou que os residentes de Pringle Bay estavam a mudar-se para uma cidade próxima, enquanto os bombeiros lutavam para controlar os restantes incêndios.

No combate às chamas, helicópteros estavam a recolher água do oceano e a despejá-la nos incêndios, uma tática comum na região.

Nas últimas semanas, deflagraram incêndios florestais em várias zonas da província do Cabo Ocidental, na África do Sul, incluindo um nas encostas da mundialmente famosa Table Mountain, com vista para a Cidade do Cabo, que foi rapidamente controlado.

O Departamento de Florestas, Pescas e Ambiente anunciou que as suas equipas de bombeiros estavam a trabalhar em incêndios florestais em quatro regiões do Cabo Ocidental.

Um dos incêndios estava ativo há nove dias.

Em 2021, um incêndio de grandes proporções varreu a Table Mountain, causando danos consideráveis e demorou dias a ser apagado.

As principais causas dos incêndios florestais são cigarros deitados fora, pessoas que acendem fogueiras para cozinhar ou queimam detritos e, por vezes, fogo posto, de acordo com o governo local do Cabo Ocidental.

Os ventos costeiros alimentam os incêndios e podem torná-los imprevisíveis.