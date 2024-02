Atlético de Madrid salva ponto em casa do Real Madrid com golo nos descontos

O Atlético de Madrid arrancou hoje um empate 1-1 em casa do líder Real Madrid, para a 23.ª jornada da I Liga espanhola de futebol, com um golo alcançado no terceiro minuto dos descontos por Marcos Llorente.

O Real Madrid chegou à vantagem por Brahim Díaz (1-0), aos 20 minutos, mas o Atlético de Madrid nunca desistiu de lutar e impediu a conquista do sétimo triunfo seguido dos 'merengues' com um cabeceamento de Llorente (1-1), aos 90+3.

Com três dos primeiros quatro classificados da LaLiga a empatar nesta jornada, o FC Barcelona, que venceu o Alavés (3-1), e que segue na terceira posição, com 50 pontos, a oito do líder isolado Real Madrid e a seis do Girona, foi o principal beneficiado.

Com o ponto arrancado nos descontos e que gelou o Santiago Bernabéu, o Atlético Madrid, quarto classificado, a 10 pontos do Real Madrid, mantém-se na corrida, cada vez mais difícil, do título, caso contrário teria ficado a 13 e praticamente afastado.

Duas grandes penalidades decidiram o empate 1-1 no jogo entre o Betis, dos portugueses Rui Silva e William Carvalho, que entrou aos 82 minutos, e o Getafe, de Domingos Duarte, que saiu do banco aos 80.

O Getafe chegou à vantagem através de uma grande penalidade convertida pelo inglês Mason Greenwood (0-1), aos oito minutos, mas o Betis empatou também por castigo máximo por Isco (1-1), aos 35.

O Betis segue no oitavo lugar, com 35 pontos, a espreitar os lugares de acesso às competições da UEFA, neste caso a dois da Real Sociedad (sexta, em posição de participar na Liga Conferência), enquanto o Getafe é 10.º, com 30.

Após duas derrotas e um empate na LaLiga, o Celta de Vigo regressou aos triunfos ao vencer por 3-0 em casa do Osasuna, com golos do norueguês Jorgen Strand Larsen, aos 24 minutos, do norte-americano Lucas de la Torre, aos 25, e do grego Anastasios Douvikas, aos 90.

O Celta de Vigo segue na 16.ª posição, com 20 pontos, a seis do Osasuna, que ocupa o 12.º lugar, em igualdade pontual com o Alavés (11.º, com 26), e que somou a segunda derrota consecutiva.

Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Cadiz conquistou o seu 11.º empate no campeonato espanhol em casa do Villarreal (0-0), que recorreu ao avançado português reforço do mercado de inverno Gonçalo Guedes na segunda parte.

O Villarreal segue na 14.ª posição, com 24 pontos, enquanto o Cádiz é 18.º e antepenúltimo, com 17, sendo o primeiro dos três clubes em zona de despromoção, à frente do Granada (19.º, com 12) e do lanterna-vermelha Almeria (20.º, seis).