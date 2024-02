Helicóptero autorizado por mais três anos

Pouco mais de 7,2 milhões de euros é o valor máximo que o Governo Regional está disposto a pagar para manter um helicópetro na Madeira disponível para a realização de várias missões durante os próximos três anos e será esse o valor-base do lançamento do concurso público internacional. A despesa foi autorizada com a publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira no passado dia 2, mas a decisão tomada no Conselho de Governo do dia anterior. O contrato terá início a 15 de Junho de 2024, terminando a 14 de Junho de 2027.

A Madeira vem apostando desde 2018 num helicóptero sobretudo para o combate a incêndios, mas mais recentemente também à realização de missões de busca e salvamento. O Governo admite que a inclusão deste meio aéreo no Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais revelou-se acertado, as “expectativas foram largamente ultrapassadas, com efeitos muito positivos nas ações realizadas”. Lembra que os riscos vão para além dos incêndios e que em outras áreas este meio tem-se revelado também determinante: “existem situações onde um meio aéreo pode ser útil na deslocação de meios ou na redução do tempo de atuação e socorro às vítimas, como são os casos de acidentes em levadas e percursos pedestres ou no transporte urgente de pessoas e equipamentos para atendimento de urgência”.

O contrato actual termina no próximo dia 14. Segundo o governo, “a consulta preliminar feita ao mercado, resultou um preço base para procedimento de contratação pública no valor base de € 7.237.716,90”. Ao valor da proposta vencedora deverá ser acrescido o IVA em vigor.