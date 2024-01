Nanu de regresso a Portugal para representar o Estrela da Amadora

O defesa direito da Guiné-Bissau Nanu está de regresso a Portugal para representar o Estrela da Amadora, proveniente dos turcos do Samsunspor, anunciou hoje o clube que milita na I Liga de futebol.

Com formação dividida por Benfica, Taboeira e Beira-Mar, seguiram-se passagens por Gafanha, Gil Vicente, Marítimo, FC Porto, Santa Clara e ainda os norte-americanos do FC Dallas, os dois últimos por empréstimo dos 'dragões', onde jogou uma temporada.

Depois de apenas cinco partidas na Turquia na primeira metade da temporada, Nanu regressa assim ao campeonato português para ser mais uma opção para o treinador Sérgio Vieira na ala direita dos 'tricolores', sendo a quarta contratação anunciada hoje.

É o oitavo reforço do Estrela da Amadora no mercado de inverno, após o central Diogo Fonseca (ex-Sporting de Braga), o ala direito André Dhominique (ex-Bahia, do Brasil), os alas esquerdos Rúben Lima (ex-Famalicão) e Nilton Varela (ex-FC Porto B), os médios Leonel Bucca (ex-San Martín Tucumán, da Argentina) e Tashan Oakley-Boothe (ex-Blackpool, de Inglaterra) e ainda o avançado Rodrigo Pinho (ex-Coritiba, do Brasil).

Por outro lado, o Estrela da Amadora registou as saídas de dois brasileiros: o central Erivaldo Almeida, que rumou ao Marítimo, da II Liga, e o extremo Ronald Pereira, que estava emprestado pelo Grêmio Anápolis e se transferiu para os galeses do Swansea.

O Estrela da Amadora ocupa a 14.ª posição da I Liga de futebol, com 18 pontos, e visita na 20.ª jornada o Estoril Praia, 15.º, com os mesmos pontos, no domingo, pelas 18:00.