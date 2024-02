Domingo com céu nublado e poeiras em suspensão

O Arquipélago da Madeira estará hoje marcado por muitas nuvens e a continuação das poeiras em suspensão, que têm marcado os últimos dias.

Pela previsão do IPMA para este domingo, 4 de Fevereiro de 2024, deverá contar com "períodos de céu muito nublado", mas também "vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sueste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas da ilha da Madeira" e, ainda, a "possibilidade de poeiras em suspensão", estima.

No Funchal, diz a autoridade meteorológica nacional, teremos "períodos de céu muito nublado", com "vento fraco (inferior a 15 km/h)" e as já referidas "poeiras em suspensão".

No mar, a costa Norte terá "ondas do quadrante Norte com 1 a 1,5 metros" e na costa Sul as "ondas do quadrante Sul com 1 a 1,5 metros", enquanto que a "temperatura da água do mar" rondará os 20 a 21º Celsius.

Os raios ultravioleta neste domingo serão os mais altos do país, tanto na ilha da Madeira como na do Porto Santo (bem como em Santa Cruz das Flores), mais precisamente no 3, o mais baixo do nível 'moderado', que recomenda o uso de óculos de Sol e protector solar.