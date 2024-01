Saúde sensibiliza para a prevenção do cancro do colo do útero

A Direção Regional da Saúde (DRS) dinamiza uma campanha de sensibilização sobre a prevenção do cancro do colo do útero, na qual têm sido difundidas as estratégias chave de prevenção, nomeadamente a vacinação contra o HPV e o rastreio através do teste para detecção de HPV.

De acordo com a DRS, o cancro do colo do útero (CCU) é o quarto cancro mais comum nas mulheres.

"99% dos casos, o CCU é causado por uma infecção persistente pelo vírus do papiloma humano (HPV), que afecta o colo do útero (a parte inferior do útero)", pode ler-se em nota emitida, onde consta que a infecção por HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum em todo o mundo, que pode afectar a pele, a área genital e a garganta, evoluindo depois para causar o cancro.

A vacinação contra o HPV integra o Plano Regional de Vacinação, sendo administrada às raparigas desde 2008 e aos rapazes desde 2020, a partir dos 10 anos de idade. "A vacina contra o HPV é gratuita, segura e eficaz", defende a DRS.

Na RAM, o programa de rastreio de cancro de colo do útero de base populacional é destinado às mulheres entre os 25 e os 60 anos. O rastreio é realizado através de um teste para detecção de HPV numa colheita cervico-vaginal, com uma periodicidade de 5 anos. O exame é realizado pelo médico de família ou assistente nos centros de saúde da área de residência, sendo a convocatória e a comunicação de resultados feitas por via telefónica.

De entre os comportamentos preventivos do cancro, nesta campanha, a DRS destaca a importância de não fumar e de adoptar comportamentos sexuais seguros, para redução do risco de transmissão do HPV.