Câmara de Lobos investe 43 mil euros em Espaço de Apoio Sénior

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos inaugura esta quinta-feira, 22 de Fevereiro, o 'Espaço de Apoio Sénior Câmara de Lobos', uma nova valência do município destinada à terceira idade, que ficará localizada no Centro Comunitário Cidade Viva.

Trata-se de um investimento na ordem dos 43 mil euros, dos quais cerca de 23 mil euros foram financiados pela Fundação La Caixa do banco BPI no âmbito do programa de apoio 'Iniciativa Social Descentralizada'.

Em nota emitida, a autarquia explica que o Espaço de Apoio Sénior Câmara de Lobos tem como objectivo primordial "reforçar o apoio e a assistência aos idosos residentes no município", alcançando o maior número possível de pessoas, fortalecendo a inclusão e a estratégia de proximidade "que tem sido marca da autarquia, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida da população idosa".

A vereadora Sónia Pereira destaca que este espaço proporcionará "um atendimento personalizado, abordando as necessidades diárias dos idosos, incluindo a resolução de questões burocráticas e encaminhamentos para outras entidades".

O município aponta ainda que o novo espaço complementará e reforçará as respostas já existentes, especialmente nas freguesias de Câmara de Lobos e Estreito de Câmara de Lobos, com atenção especial dada à população idosa através de apoios e actividades de bem-estar físico e rastreios de saúde. A descentralização das actividades para as freguesias da Quinta Grande, Jardim da Serra e Curral das Freiras, sem espaço físico próprio, mas com acesso garantido aos programas, é descrita como "uma prioridade".