Simulacro leva bombeiros a escola no Estreito de Câmara de Lobos

Ao final desta manhã os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram accionados para ‘incêndio’ na cozinha da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-escolar do Covão e Vargem, no Estreito de Câmara de Lobos. Trata-se de simulacro que envolve duas vítimas. Uma por inalação de fumos, outra vítima de queda.

A corporação câmara-lobense mobilizou para este treino operacional duas equipas de bombeiros apoiados por uma viatura de fogos urbanos e uma ambulância de socorro.