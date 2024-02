Autarquia de Câmara de Lobos celebra contrato interadministrativo com Junta de Freguesia da Quinta Grande

A autarquia de Câmara de Lobos tomou medidas para fortalecer o apoio às Juntas de Freguesia do Concelho. Os acordos de execução e contratos interadministrativos estabelecem parceria com as cinco Juntas, com um foco claro na descentralização e uma proximidade à comunidade.

Este ano a cerimónia de assinatura decorreu nas sedes das 5 freguesias, tendo hoje o périplo sido encerrado com a celebração do contrato na Junta de Freguesia da Quinta Grande.

"Este ano o valor atribuído foi de € 37.656,30 um aumento de 1,3% em relação ao ano passado. Valor que inclui já a verba dos contratos de execução em vigor para o quadriénio 2021-2025", revela a autarquia através de uma nota de imprensa.

Durante a assinatura dos contratos Leonel Silva revelou já estar a decorrer o processo para a contratação de serviços especializados em arquitectura, visando a construção de habitações no âmbito da Estratégia Local de Habitação de Câmara de Lobos. Na freguesia da Quinta Grande, serão contruídos até 15 novos fogos habitacionais.

O presidente Leonel Silva também destacou outros investimentos em curso na localidade tendo o executivo visitado a fase final da estrada Fontes-Partilha, que estará concluída até abril do corrente ano.

Esta também a ser elaborado o procedimento do projecto da ligação Igreja Fontes que será depois apresentado à Secretaria Regional do Equipamento e Infraestruturas. Uma ligação que irá melhorar a mobilidade dentro da freguesia, criando um eixo continuo de ligação entre o centro da freguesia e a sua zona oeste.

Além destas obras a autarquia continua a investir na melhoria das infraestruturas viárias, com o asfaltamento de estradas, consolidação de escarpas e renovação de abrigos de paragem em todas as 5 freguesias do concelho.

"Estas acções reflectem o compromisso contínuo da autarquia com o desenvolvimento e bem-estar da comunidade", conclui a mesma nota.