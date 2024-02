'Basquetebol na cidade' entre 5 e 18 de Março

O Funchal recebe, entre 5 e 18 de Março, a segunda edição do torneio 'Basquetebol na cidade', uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção de Serviços do Desporto Escolar (DSDE), da Direcção Regional de Educação, e a Associação de Basquetebol da Madeira (ABM), que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

Durante duas semanas serão promovidas diversas actividades ao ar livre destinadas à população escolar de todos os níveis de ensino, desde o 1.º ciclo do ensino básico ao ensino secundário, e a utentes que frequentam instituições vocacionadas para pessoas com deficiência.

"O objectivo fundamental é divulgar a modalidade de basquetebol de forma criativa, dinâmica e inovadora, num grande evento que espera contar com a participação de mais de 3.500 pessoas", podemos ler nota para a apresentação do evento, que terá lugar no dia 29 de Fevereiro, às 16 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

Já a cerimónia de abertura está agendada para o dia 5 de Março, às 15 horas.