Parte da Rua 5 de Outubro encerrada para trabalhos na escarpa sobranceira

O segmento compreendido entre a Rampa dos Viveiros e a Ponte de Pau, na Rua 5 de Outubro, no Funchal, estará encerrado entre as 9h e as 18 horas, desde hoje e até 24 de Fevereiro. O encerramento deve-se a trabalhos de consolidação de escarpa.

A Câmara Municipal do Funchal indica como alternativa à circulação rodoviária a Rampa dos Viveiros, Rua Padre Mário Casagrande, Rua Bartolomeu Perestrelo e Rua do Til.

"Solicita-se aos condutores e moradores a melhor compreensão pelos incómodos causados", refere nota à imprensa.