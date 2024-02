TEDxYouth@Funchal enche Auditório da Escola da APEL

Arrancou há instantes (14:15) a edição de 2024 do TEDxYouth@Funchal, que esgota o Auditório Padre Mário Consagrande, na Escola da APEL.

Seis oradores de diferentes áreas irão abordar, ao longo da tarde, o tema 'O Desconhecido. Para além das 6 talks, o evento oferece ao muito público - cerca de duas centenas duas performances, além do coffee break, momento onde a organização incentiva ao networking e à partilha de ideias e opiniões entre participantes e oradores.

A edição deste ano é organizada por 12 jovens do ensino secundário, e tem como principal objectivo levar os jovens a descobrir novas perspectivas e a expandirem os seus horizontes através de conversas estimulantes e histórias inspiradoras.

Os eventos TEDx (x = evento TED organizado de forma independente) chegaram à Região em 2017, com a primeira edição do TEDxFunchal, que também teve lugar no Auditório da Escola da APEL. Os eventos TED tiveram início nos Estados Unidos da América e têm como lema 'Ideias que valem a pena ser partilhadas'. No ano passado, pela primeira vez, teve lugar a primeira edição do evento , destinado aos jovens e não só.

TEDxYouth@Funchal A primeira edição do TEDxYouth@Funchal, em 2023, contou com sete oradores de áreas bem distintas numa conferência que fez encher a discoteca Vespas, maioritariamente por jovens, sob o lema 'Voa Miúdo'.