Funchal continua a elaborar o 'Plano de Acção Climática Funchal 2030'

No âmbito do Plano de Acção Climática, decorreram, na Sala da Assembleia Municipal, ao longo desta semana, um conjunto de reuniões sectoriais, onde foram auscultados os vários departamentos internos, considerados numa primeira acção para dar a conhecer a metodologia do Plano e começar a definir um conjunto de acções, algumas já em execução, e aflorar novos desafios para esta temática.

Por outro lado, a equipa do Município Funchal afeta à elaboração do Plano de Acção Climática, em conjunto com a empresa parceira, reuniu com vários stakeholders de âmbito público e privado, assim como na vertente municipal e regional.

O Município do Funchal considerou de extrema importância auscultar os vários responsáveis de várias áreas afetadas pelas alterações climáticas e refira-se que todas estão direta ou indiretamente, ligadas aos seus efeitos.

Por isso mesmo, reuniu-se com entidades e empresas desde a produção e gestão de energia, das águas, das florestas e agricultura, com as entidades regionais das alterações climáticas, desenvolvimento urbano e rural, com a protecção civil, com a saúde e com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Foram igualmente auscultados as Juntas de freguesia do Funchal, estratégicos na proximidade e contacto directo com a população que “sofre” com todos estes efeitos.

Noutra vertente, reuniu também com o sector da mobilidade e transportes públicos, com o turismo e não menos importante com a educação, ao nível do ensino secundário e ensino superior.

Além de um diagnóstico territorial actualizado em necessária articulação com os dados e práticas da Região, vai ser desenhado um conjunto integrado de medidas e acções de mitigação/descarbonização e de adaptação às alterações climáticas a implementar no concelho, em consonância com os diversos stakeholders que connosco estão a desenvolver e farão parte integrante deste Plano Nádia Coelho, vereadora da CMF

Importa ainda mencionar que o PAC é um documento estratégico e de continuidade e que terá um impacto directo na acção do executivo. Este é um trabalho em conjunto entre o foro público e privado do Funchal, pois "só envolvendo a participação de todos será possível chegar a bom porto, podendo, depois, verificar as mudanças e acções no terreno para tornar o Funchal numa cidade sustentável e resiliente, atenuando, deste modo, os efeitos das alterações climáticas."