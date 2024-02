Porta 33 explora o Porto Santo com vista a criar um guia sobre a ilha

Termina esta terça-feira, 20 de Fevereiro, um evento de dois dias promovido pela Porta 33 no Porto Santo, com o objectivo de criar um guia do Porto Santo. O projecto integra diversas personalidades ligadas à cultura e à história,

Ao DIÁRIO, Maurício Reis, co-fundador da Porta 33, revela que o evento serviu “para encontros de reflexão, conhecimento de estudo e de saberes, que não é aberta a população, pois tem teor investigativo, a que chamamos assembleias de pensamentos”.

O essencial deste encontro “prevê a edição de um guia sobre o Porto Santo, mas um guia que tenha uma utilidade pedagógica, onde tem surgido ideias de usar uma linguagem clara e simples, para ser atendível para as crianças” disse.

Maurício Reis refere que este guia também servirá para “trazer muita utilidade aos forasteiros, aos visitantes do Porto Santo", ressalvando os aspectos que o Porto Santo tem, como por exemplo, da sua cultura, da sua historia, entre outros.