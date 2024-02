Funchal recebe a primeira edição do 'KULTURfest' - Festival de Culturas de Expressão Alemã

Depois de apresentar a sua programação em Lisboa, no início de Fevereiro, o 'KULTURfest', iniciativa com foco na expressão alemã da Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo, chega agora ao Funchal, com uma programação essencialmente focada em cinema, incluindo também literatura, no âmbito do centenário do desaparecimento de Franz Kafka. Destaque ainda para uma exposição de banda desenhada, que marca o arranque do evento.

Na quinta-feira, dia 22 de Fevereiro, às 18h00, a inauguração da exposição de banda desenhada "Komplett Kafka" de Nicolas Mahler é acompanhada pela leitura performativa de Kafka pelo Professor José Luís Pimenta Lopes e estudantes da Universidade de Madeira. A exposição apresenta a vida e a obra do mais popular autor de língua alemã de uma forma inimitavelmente espirituosa e pungente.

A sessão de abertura terá lugar às 21h00, com a exibição do filme 'A Sala de Professores', de Ilker Catak. O título alemão está nomeado ao Óscar de Melhor Filme Internacional e apresenta-nos Carla Nowak, uma professora dedicada de Educação Física e Matemática, que inicia o seu primeiro emprego numa escola secundária. Destaca-se dos outros docentes graças ao seu idealismo. Quando há uma série de roubos na escola e se suspeita de um dos seus alunos, ela decide investigar o caso. Carla tenta mediar entre pais indignados, colegas obstinados e alunos agressivos, mas vê-se implacavelmente confrontada com as estruturas do sistema escolar. Quanto mais desesperadamente tenta agir de forma correcta, mais a jovem professora se aproxima do seu limite.

No segundo dia de 'KULTURfest' no Funchal, sexta-feira, começa às 17h00 com o filme 'Olhos nos Olhos - Uma história do cinema alemão'. Um filme de Michael Althen & Hans Helmut Prinzler, sobre o amor pelo cinema ou uma viagem de descoberta através de cem anos de história do cinema alemão. O filme segue os grandes momentos do cinema alemão, passa em revista filmes inesquecíveis e recupera a vontade de reencontrar os clássicos.

A sessão é seguida de uma conversa sobre a história do cinema alemão com Teresa Althen (responsável da Filmoteca do Goethe-Institut Portugal) e o Professor Carlos Valente da Universidade de Madeira.

Às 21h00, em Falando sobre o tempo, de Annika Pinkse, conheceremos Clara. Longe das províncias da Alemanha de Leste, leva uma vida independente como professora em Berlim e termina o seu doutoramento em filosofia. Entre as suas ambições profissionais, um caso com um dos seus alunos e a exigente amizade com a sua mãe doutora Margot, tem pouco tempo para a família. Quando Clara regressa a casa com a filha de quinze anos para celebrar o 60.º aniversário da mãe Inge, é confrontada com o seu ideal de uma vida livre e auto-determinada. Qual é o preço que ela tem de pagar por isso?

Sábado, dia 24 de Fevereiro, às 18h30, regressamos aos anos 60 com 'Amor, Marcos e Morte', de Cem Kaya. Os chamados trabalhadores convidados da Anatólia e de outras partes da Turquia foram recrutados pela República Federal da Alemanha. Desde o início, houve algo que sempre os acompanhou e fez parte da sua cultura: a sua música - um pedaço de casa numa terra estrangeira. Com o passar dos anos, desenvolveram-se na Alemanha direcções musicais independentes que não existiam sob esta forma na na sua terra natal.

Às 21h00, veremos 'Sisi & Eu', de Frauke Finsterwalder. A condessa Irma von Sztáray não tem uma vida fácil. Pouco antes de se candidatar a dama de honor da Imperatriz Elisabeth da Áustria-Hungria, a sua mãe põe-lhe o nariz a sangrar, e depois é colocada num pedestal na corte como se fosse um pedaço de gado e interrogada. Na residência de verão de Sisi, em Corfu, Irma tem primeiro de provar o seu atletismo em exercícios sádicos e é submetida a uma dieta com extratos de cocaína, antes de finalmente poder conhecer em pessoa a imperatriz caprichosa e errática. Entre chás laxantes e sopas de água, caminhadas e tratamentos de beleza, as duas mulheres tão diferentes acabam por aproximar-se – tanto quanto Sisi o permite. Mas todos os verões têm um fim, e as vidas de Sisi e Irma irão mudar drasticamente quando regressarem a Viena.

O encerramento dá-se no domingo, dia 25 em dose dupla. Às 15h00, é exibido o filme 'Fritzi', de Ralf Kukula e Matthias Bruhn. Fritzi, de doze anos, ficou responsável pelo cão da sua melhor amiga Sophie, o cachorro Sputnik. Sophie foi passar as férias de verão à Hungria com a mãe. No entanto, após as férias, Sophie não regressa à escola. Fugiu para a Alemanha Ocidental, tal como muitos outros. Cheia de coragem, Fritzi põe-se a caminho da Alemanha em busca da sua amiga Sophie, embarcando numa aventura que altera o rumo do país.

Às 18h30, a fechar a edição, veremos 'Os comuns', de Sophie Linnenbaum. Integrada numa sociedade repressiva composta por três classes, Paula, uma simples personagem secundária, enfrenta o teste mais importante da sua vida: terá de provar que merece ser uma personagem principal. Em busca de sucesso e de reconhecimento, mas também do seu próprio pai, Paula dá consigo nos abismos do mundo do cinema, à margem do enredo e perdida entre as cenas cortadas. Uma sátira social marcante, comovente e original, passada num mundo cinematográfico de fantasia.

O KULTURfest – Festival de Culturas de Expressão Alemã é organizado pelo Goethe-Institut Portugal, em parceria com a Associação Il Sorpasso e com o apoio da Associação de São Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, da Embaixada da Alemanha, da Embaixada da Áustria, da Embaixada do Luxemburgo, da Embaixada da Suíça e da Central Alemã para o Turismo em Portugal.