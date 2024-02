FC Porto recebe Arsenal e procura ganhar vantagem nos 'oitavos'

O FC Porto recebe hoje os ingleses do Arsenal, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, com os 'dragões' a procurarem ganhar vantagem na eliminatória frente aos londrinos.

Os 'azuis e brancos', que conquistaram o troféu por duas vezes, em 1986/87 e 2003/04, vão tentar aproveitar o fator casa para ficarem na frente da eliminatória, cuja segunda mão será disputada em Londres, em 12 de março.

O FC Porto, única equipa lusa ainda em prova na 'Champions', garantiu o apuramento ao terminar o Grupo H no segundo posto, atrás dos espanhóis do FC Barcelona, enquanto o Arsenal venceu o Grupo B, à frente de PSV Eindhoven, Lens e Sevilha.

As duas equipas já se defrontaram por seis vezes, com dois triunfos do FC Porto, um empate e três vitórias dos 'gunners'. A última vez em que se enfrentaram foi também nos oitavos de final da Liga dos Campeões, em 2009/10, com os 'dragões' a venceram em casa por 2-1, mas a ficarem pelo caminho depois de serem derrotados fora por 5-0.

O jogo entre FC Porto e Arsenal, que nunca venceu a prova, está agendado para hoje, pelas 20:00, no Estádio do Dragão, no Porto, numa partida que será arbitrada pelo neerlandês Serdar Gözübüyük, num dia em que o Nápoles vai receber o FC Barcelona em outra partida da primeira mão dos 'oitavos'.