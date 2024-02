ADN denuncia que programa 'Gás Solidário' tenha sido suspenso

O Partido Político ADN - Alternativa Democrática Nacional lamenta o facto de que, desde o passado dia 2 de Fevereiro, o apoio financeiro no âmbito do 'Programa de Gás Solidário', com a participação no valor de 20 euros atribuído na compra de gás em garrafa e canalizado, "esteja suspenso em virtude da situação política regional, obrigando as famílias carenciadas a dispenderem de um valor aproximado a 30 euros por garrafa".

Estranhamos essa medida numa conjuntura social de grandes dificuldades para as famílias, ainda mais porque estando a Região a governar com base em "duodécimos" referente ao orçamento do ano passado, tenha a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas tomado esta decisão sem ter em conta os principais interesses dos madeirenses e porto-santenses. Miguel Pita, cabeça-de-lista do ADN

Diz o candidato que, toda esta instabilidade e crise política que se vivem a nível nacional e regional, demonstram que a Região necessita mesmo de mais Autonomia, pois "a não aprovação do orçamento regional e a irresponsabilidade de algumas entidades políticas, originaram esta desnecessária suspensão".