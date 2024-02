Diga Almeida rende ‘castigado’ João Aurélio

Para o encontro a disputar diante dos ‘fogaceiros’, o Nacional apresenta apenas uma alteração na formação inicial, com Diga Almeida a render o capitão João Aurélio - que marcou, nos minutos finais, o golo da vitória na última jornada diante do Länk Vilaverdense - que cumpre um jogo de suspensão, por ter completado a série de amarelos.

Para o lateral direito que se estreia a titular pelos alvinegros, em jogos para a II Liga, depois de já o ter feito para a Taça de Portugal diante do Santa Clara, será um regresso a casa, visto sert natural de Santa Maria da Feira e ter feito praticamente todo o seu percurso enquanto jogador no Feirense, contando apenas com uma passagem pelo Mafra antes de ingressar no Nacional esta temporada.

Para o embate da 22.ª ronda, Tiago Margarido optou por: Lucas França, Diga Almeida, Paulo Vítor, Ulisses, José Gomes, Danilovic, Carlos Daniel, Luís Esteves, Gustavo Silva, Chucho Ramírez e Witi.

Já o Feirense vai alinhar com: Diego Callai, Filipe almeida, Anthony Shimaga, Bruno Silva, Rúben Alves, João Castro, Washington, Jorge Pereira, Sérgio Conceição Carnejy Antoine e Dudu Hatamoto.