Cortejo Solidário fecha Carnaval com “chave de ouro”

Cerca de seis centenas de foliões encheram, esta tarde, o auditório do Jardim Municipal para brindar a vasta plateia ali presente com as suas atuações, no âmbito do ‘Carnaval Solidário’ da Garouta do Calhau.

“Parabéns à Associação Garouta do Calhau e aos foliões por este evento tão bonito que fecha o Carnaval com chave de ouro”, afirmou a secretária regional de Inclusão e Juventude, em nota enviada à imprensa.

Ana Sousa - que participou no Carnaval Solidário a convite da entidade organizadora, a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau - não poupou elogios à criatividade dos trajes apresentados e elaborados pelos utentes das diversas instituições de cariz social que integraram esta iniciativa.

Para além da vertente criativa, o espetáculo, assim como o desfile que o antecedeu, refletiram, conforme destacou Ana Sousa, o verdadeiro espírito da inclusão entre os foliões de diversos faixas etárias, no cumprimento de uma tradição que já integra o calendário das atividades carnavalescas na cidade do Funchal.