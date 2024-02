Bom dia!

Governo vence batalha de 10 anos contra Santa Cruz. É este o tema que faz manchete no DIÁRIO deste sábado, onde explicamos em detalhe que o Tribunal Constitucional deu razão à Região no diferendo com a autarquia santa-cruzense sobre o direito de propriedade por usucapião do Parque Empresarial da Cancela.

Em grande destaque de primeiro página assinalamos igualmente os dois anos da invasão da Ucrânia pela Rússia. Unidos contra a "tirania" serve de mote para o fim do confronto bélico, mas a guerra, pela defesa da Europa livre, também se faz com os valores da integração de 900 ucranianos na Madeira. Esta tarde há marcha pelo Funchal.

Caminhada sai do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 16h30, rumo à Sé do Funchal.

Noutro capítulo, o 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo terminou ontem com balanço positivo após três dias intensos de iniciativas. No final, fica a certeza de que os hoteleiros perspectivam mais investimento.

Nesta edição fique ainda a saber que 36 empresas TVDE aguardam abertura do contingente na Região e que uma operação da Polícia de Segurança Pública resultou em quatro detidos por tráfico de ‘bloom’ no Porto Santo.

