'Música maestro'

Conta a história que a 18 de Fevereiro de 1850, "um grupo de trabalhadores, liderado por Manuel de Nóbrega, funda a 'Filarmónica dos Artistas Funchalenses' para divulgação da arte musical e ocupação dos seus tempos livres", lê-se num texto republicado no portal 'Bandas Filarmónicas'. Hoje, 174 anos depois, a que agora se denomina Banda Municipal do Funchal – Artistas Funchalenses assinala mais uma efeméride.

"Foi na Capela do Amparo na Freguesia de São Martinho, Concelho do Funchal que pela primeira vez aparecem em público, abrilhantando o arraial de Nossa Senhora do Amparo" e saltando para "Outubro de 1927, vai em digressão até à Ilha de São Miguel (Açores), sob a regência do então Tem. Gustavo Coelho, onde no apogeu da sua força, executa obras de grande prestígio, destacando-se a Tomada de Moscovo (1812); Marcha Húngara; O Inferno; Rapsódia Portuguesa de Águeda; Barbeiro de Sevilha; etc", acrescenta-se uma breve súmula daquela que tem sido já uma longa história.

Já "em 8 de Abril de 1925, como recompensa dos serviços prestados à Câmara Municipal do Funchal, recebe o título de Banda Municipal do Funchal", acrescenta, o que significa que para o ano que vem, assinalam os 100 anos da efeméride desta distinção.

"Em 11 de Julho de 1927, é agraciada com a medalha de 'Louvor Merecido', pela Cruz Vermelha Portuguesa. Em 1 de Outubro de 1931, é sócio do 'Angustias Atlético Clube da Horta', Açores. Por Decreto de 25 de Janeiro de 1951, do Governo da República, é-lhe conferido o Grau de Cavaleiro da Ordem de Instrução Pública, sendo-lhe concedidas honras e o direito ao uso das insígnias que lhe correspondem. Inscrita na Federação Portuguesa das Colectividades de Cultura e Recreio sob o Nº 487 e Condecorada com a Medalha de Ouro pela Federação Portuguesa das Colectividades de Cultura e Recreio. 1ª Classificada no II. Grande Concurso de Bandas de Música Civis na eliminatória insular (29-08-1968) '4ª na Final realizada em Lisboa' (16-10-1971), na sua categoria (2ª) e 2ª no Desfile geral. Participação no VI Festival de Bandas Amadoras do Concelho de Loures, em 24-11-1995. Participação na EXPO 98 em Lisboa, em representação da Região Autónoma da Madeira. Participação na EXPO 2000, em Hanôver, em representação da Região Autónoma da Madeira. Participação no 5º Festival de Bandas dos Templários na cidade de Tomar, em representação da Região Autónoma da Madeira", também são marcos nesta longa carreira de muito tocar por este mundo fora.

Hoje é constituída por cerca de 50 executantes de diversas profissões (operários, funcionários públicos, etc.) e estudantes, com escalão etário que vai dos 13 aos 75 anos. E são estes artistas, bem como todos os outros que passaram por lá desde a sua fundação, que hoje estarão a ser honrados e homenageados.

Pelas 08h00, haverá o Hastear da Bandeira e o tocar do Hino da Banda e da Marcha do 174º Aniversário, pelas 10h00 decorrerá um Desfile até ao Museu Quinta das Cruzes, às 11h00 uma Celebração Eucarística na Sé do Funchal, às 12h00, haverá execução do Hino da Fundação e da Marcha do 174º Aniversário, às 12h15 terá lugar um desfile até à Sede da Banda na Rua 31 de Janeiro, 117, e por fim pelas 13h00 começa o Almoço de Aniversário para os Sócios Executantes e Órgãos Sociais.

Outros eventos na agenda

09h30 - Tomada de posse dos órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz

11h30 - CAB - Imortal da Liga feminina de basquetebol

12h00 - "Prova + Entrega de prémios do Troféu ASSECO PST – 3.ª Prova do Campeonato da Madeira de Vela Ligeira

Programa: 12h00 - Sinal de Advertência da 1ª Regata; 17h00 - Entrega de Prémios - Centro Náutico de São Lazaro

12h00 - "111º Aniversário do Recreio Musical União da Mocidade

Programa: 11h00 - Missa na Igreja Paroquial de São Roque; 12h00 - Inauguração da Praceta Eurico Martins (acima da igreja); 13h00 - Almoço comemorativo na sede da Associação, Caminho de São Roque Nº 106"

15h00 - Marítimo - Torreense da Liga BPI feminina

15h30 - "Feirense - Nacional da II Liga, no Estádio Marcolino de Castro"

16h00 - "Enterro do Osso" na Freguesia da Camacha, Junto à Piscina da Camacha

17h30 - CAB - Sp. Braga da Proliga de basquetebol masculino, no Pavilhão do CAB"

14h00-18h00 - "11ª edição do Trail do Porto do Moniz

Cerimónias de entrega de prémios - em frente ao Edifício Multiusos do Porto Moniz

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 18 de Fevereiro, Dia Internacional da Síndrome do Asperger:

1546 - Morre, com 62 anos, o alemão Martinho Lutero, líder da Reforma Protestante.

1564 - Morre, aos 88 anos, o artista italiano Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, Michelangelo, pintor, escultor, arquiteto, figura maior do Humanismo.

1665 - Portugal entrega a cidade de Bombaim, na Índia, à coroa inglesa, como dote de Catarina de Bragança.

1685 - O explorador francês La Salle funda a primeira povoação europeia no estado de Texas (EUA).

1834 - Guerra Civil em Portugal. As forças liberais de D. Pedro IV batem as tropas absolutistas na Batalha de Almoster.

1850 - Almeida Garrett, Alexandre Herculano, Latino Coelho e Lopes de Mendonça subscrevem o manifesto público contra a proposta de Lei de Imprensa do Governo de Costa Cabral, a chamada "lei da rolha".

1859 - A França ocupa Saigão no sul do Vietname.

1885 - É lançada a primeira edição de "As Aventuras de Huckleberry Finn", de Mark Twain.

1899 - Nasce o poeta popular António Aleixo.

1900 - A repetição das eleições gerais no Porto reforça a vitória do Partido Republicano. Afonso Costa, Xavier Esteves e Paulo Falcão são eleitos para o Parlamento.

1903 - É publicado o decreto que manda proceder, por conta do Estado, à construção da linha férrea da Régua à fronteira.

1911 - O Governo da I República institui o Registo Civil obrigatório e o encerramento dos registos paroquiais.

1915 - Grande Guerra de 1914-1918. A Alemanha impõe o bloqueio submarino ao Reino Unido.

1930 - É descoberto o planeta Plutão.

1933 - O Movimento Nacional-Sindicalista, organização fascista portuguesa de Rolão Preto, realiza a primeira de uma série de manifestações em Lisboa.

1943 - A Gestapo, polícia política de Hitler, prende os dirigentes do grupo resistente alemão Rosa Branca.

1959 - Morre, com 90 anos, o almirante Carlos Viegas de Gago Coutinho, navegador da primeira travessia aérea do Atlântico Sul.

1960 - México, Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Brasil assinam o Tratado de Montevideu para a Associação Latino-Americana de Comércio Livre.

1964 - Uma série de abalos sísmicos destrói, quase por completo, a povoação de Velas, na ilha de São Jorge.

1965 - Toma posse a nova Comissão Executiva da União Nacional, partido único da ditadura portuguesa. Oliveira Salazar pronuncia a frase "estamos, sem espetáculos e sem alianças, orgulhosamente sós".

- Independência da Gâmbia.

1967 - Morre, com 62 anos, o cientista norte-americano Julius Robert Oppenheimer, que liderou o Projeto Manhattan de construção da bomba atómica, nos EUA, na II Guerra Mundial.

1969 - Começa a operar o cabo telefónico submarino que liga Portugal à África do Sul.

1977 - Jornais do Quénia e da Tanzânia noticiam os massacres ordenados pelo ditador do Uganda Idi Amin.

1979 - A URSS ameaça intervir no conflito sino-vietnamita.

1980 - Começa, em Madrid, o julgamento dos acusados no massacre de Atocha, ocorrido na noite de 24 de janeiro de 1977.

1981 - O Papa João Paulo II apela à República Popular da China para que restabeleça relações amistosas com a Igreja Católica.

1983 - A Comissão de Direitos Humanos da ONU condena, por unanimidade, a política sul-africana de apartheid.

1986 - A equipa médica do cirurgião Queiroz e Melo efetua, no Hospital de Santa Cruz em Carnaxide, a primeira transplantação cardíaca em Portugal.

- Al Awad ou Mohammed Rashid, absolvido da acusação de homicídio do líder palestiniano Issam Sartawi, sai em liberdade condicional depois de ter cumprido metade da pena por uso de passaporte falso.

1989 - A Shura, conselho consultivo dos rebeldes afegãos, nomeia o moderado Mohammada Nabi Mohammadi Presidente interino do Afeganistão.

1992 - O arqueólogo Cláudio Torres recebe o Prémio Pessoa.

1993 - Morre, aos 95 anos, a atriz Josefina Silva.

1996 - O Presidente da República de Cabo Verde, António Mascarenhas Monteiro, é reeleito para novo mandato de cinco anos.

- O atleta namibiano Frank Fredericks bate o recorde mundial dos 200 metros, em Lévin, França, com 19,92 segundos.

1998 - Fernanda Ribeiro conquista a medalha de ouro dos 3.000 metros, do Torneio das Seis Nações de atletismo em pista coberta, em Génova.

2001 - Portugal conquista pela primeira vez o título mundial de futebol de praia, ao vencer na final a França, por 9-3, na Costa do Sauípe, em São Salvador da Bahia, Brasil.

- Morre, com 92 anos, o pintor francês de ascendência polaca Balthus, pseudónimo de Balthazar Klossowski, figura marcante na arte do século XX.

2002 - O exército angolano anuncia a tomada de bases da UNITA na província do Moxico, onde Joanas Savimbi se encontra.

2004 - Morre, aos 55 anos, Acácio Barreiros, vice-presidente do grupo parlamentar do PS e membro da Comissão Política Nacional dos socialistas. Deputado da UDP entre 1976 e 1978, e do PS desde 1983.

- Morre o etnólogo e cineasta francês Jean Rouch, colaborador de Edgar Morin. Presidente da Cinemateca Francesa entre 1987 e 1991. Tinha 86 anos.

2006 - O Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmud Abbas, inaugura o novo parlamento palestiniano.

- Morre, com 67 anos, João Morais Leitão, advogado, fundador do CDS e ex-ministro dos governos da Aliança Democrática.

2007 - É aprovado em referendo o novo estatuto de Autonomia da Andaluzia, Espanha.

2008 - Cheias na grande Lisboa provocam dois mortos, cinco feridos e uma mulher desaparecida na ribeira do Jamor, Belas, Queluz, 179 desalojados e 122 deslocados, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil. As inundações levam ao corte temporário de luz em Lisboa, Cascais e Loures. Três mil passageiros da CP são afetados e cerca de 400 alunos ficam sem aulas em Odivelas. Mais de 20 escolas na baixa de Setúbal são encerradas e registam-se inundações um pouco por todo o Alentejo. Em Lisboa registam-se mais de 360 inundações em habitações e estabelecimentos comerciais, 227 inundações em via pública e 87 deslizamentos de terra.

2009 - Morre, com 80 anos, Al-Tayyeb Salih, romancista sudanês.

2010 - Dalai Lama, chefe espiritual dos tibetanos, é recebido na Casa Branca pelo Presidente norte-americano, Barack Obama.

2012 - Dois portugueses são distinguidos com prémios no Festival de Cinema de Berlim: "Rafa", de João Salaviza, ganha o Urso de Ouro para melhor curta-metragem, e "Tabu", de Miguel Gomes, é distinguido com o prémio Alfred Bauer para a inovação.

2014 - Forças de segurança ucranianas lançam um assalto à Praça da Independência, no centro de Kiev, registando-se pelo menos 26 mortos. O Presidente da Ucrânia, Viktor Ianukovich, diz que está a combater uma insurreição e Moscovo considera que os protestos são uma tentativa de golpe.

- Morre, aos 99 anos, Maria Franziska von Trapp, que pertencia a uma família austríaca que escapou ao nazismo e inspirou o filme Música no Coração, um musical que ganhou cinco óscares.

2017 - Morre, aos 91 anos, Warren Frost, ator norte-americano que deu vida ao médico Hayward na série "Twin Peaks",

- Morre, com 69 anos, Norma McCorvey, norte-americana que ficou conhecida por ter personificado o caso que conduziu à legalização do aborto nos Estados Unidos.

2018 - Morre, aos 62 anos, Didier Lockwood, violinista francês, considerado um dos maiores nomes do jazz francês.

- Morre, aos 64 anos, Idrissa Ouédraogo, realizador do Burkina Faso, Grande Prémio do Júri do Festival de Cannes de 1990 com "Tilai".

2019 - O Tribunal Judicial de Maputo decreta a prisão preventiva a Ndambi Guebuza, um dos filhos do ex-Presidente moçambicano, Armando Guebuza, no âmbito da investigação às dívidas ocultas do Estado.

- Morre, aos 87 anos, Wallace Smith Broecker, cientista norte-americano que tornou popular a expressão "aquecimento global", quando em 1975 fez soar os primeiros alarmes sobre as alterações climáticas.

Este é o quadragésimo nono dia do ano. Faltam 317 dias para o termo de 2024.

