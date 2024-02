Turista sofre queda no Miradouro Cabo Girão

Um turista de 64 anos, de nacionalidade alemã, sofreu uma queda da própria altura esta manhã quando visitava o miradouro do Cabo Girão, em Câmara de Lobos.

O homem, ao cair, bateu com a cara no chão ficando com escoriações e há suspeita de fractura no nariz.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, alertados às 9h17, deslocaram-se ao local para socorrer o turista.

Após primeiros socorros, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.