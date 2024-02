Orquestra Clássica da Madeira volta a esgotar concerto

O concerto 'Novas Obras' da Orquestra Clássica da Madeira, que contou com a apresentação do acordeonista João Barradas para a interpretação, em segunda audição, da mais recente obra do compositor português Luís Tinoco, sob a direcção do maestro Pedro Amaral, esgotou o Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Ao DIÁRIO, o director artístico Norberto Gomes enaltece o reconhecimento do público, que soube "absorver a nova composição do Luís Tinoco e reconheceu o brilho e capacidade interpretativa do solista e maestro Pedro Amaral em sintonia com a orquestra".

'Concerto para Acordeão e Orquestra', escrita para o acordeonista João Barradas, foi a obra de destaque do espectáculo. Norberto Gomes realça que os artistas foram "amplamente aplaudidos".

Tivemos a possibilidade de apresentar uma estreia regional com a segunda audição do concerto para acordeão e orquestra do premiado compositor Luís Tinoco. Obra dedicada ao solista João Barradas que a executou de forma sublime e com uma interpretação e intensidade só possível com artistas de corpo inteiro. Norberto Gomes

"É com enorme satisfação que nos apresentamos para um público que nos procura pela qualidade e diversidade das propostas artísticas", realça o responsável, descrevendo que no concerto foram partilhadas "obras da tradição europeia e novas obras".

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola das Artes da Madeira tiveram entrada livre mediante apresentação de cartão estudante. Norberto Gomes congratula-se com a presença dos jovens: "É com grande satisfação que temos de forma consistente um grande grupo de jovens estudantes de música do Conservatório - Escola das Artes da Madeira a assistir aos nossos concertos".