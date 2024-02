Orquestra apresenta concerto 'Novas Obras” com o acordeonista João Barradas

No próximo sábado, dia 24 de Fevereiro, pelas 18 horas, o Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira acolhe o concerto 'Novas Obras”, da Orquestra Clássica da Madeira, com o acordeonista João Barradas, sob a direcção do maestro Pedro Amaral.

'Concerto para Acordeão e Orquestra', a mais recente obra do compositor português Luís Tinoco e uma encomenda conjunta do CCB/Fundação das Descobertas e da Fundação Casa da Música, é a obra de destaque deste concerto, a ser apresentada em segunda audição, por João Barradas.

Segundo o compositor Luís Tinoco, “esta obra está dividida em dois andamentos, cada uma com aproximadamente dez minutos de duração. No primeiro, de caráter calmo e meditativo, são apresentadas cores variadas e registos característicos do instrumento solista, em diálogo com a orquestra numa sequência de eventos que exploram tanto momentos íntimos e camarísticos como texturas orquestrais densas, de maior intensidade. Segue-se uma transição/coda que abre o segundo andamento, introduzindo motivos e gestos que dão origem a uma música enérgica e pulsante que desafia o solista a revelar o seu virtuosismo, expressividade e, também, resistência física”.

Neste concerto serão, ainda, interpretadas duas obras do compositor alemão do período romântico Felix Mendelssohn. Para abrir o concerto será interpretada a obra intitulada Hebrides Overture e na segunda parte a Sinfonia n.º 3 em lá menor, op. 56 'Escocesa.

Sobre o acordeonista

João Barradas, é um aclamado solista com uma carreira afirmada. Trata-se de um dos mais conceituados e reconhecidos acordeonistas europeus, movendo-se, simultaneamente, entre a música clássica, o jazz e a música improvisada. Venceu alguns dos mais prestigiados concursos internacionais para o seu instrumento na área da música erudita, dos quais se destacam, entre outros, o Troféu Mundial de Acordeão (CMA), que vence por duas vezes, o Coupe Mondale de Acordeão (CIA), o Concurso Internacional de Castelfidardo e o Okud Istra International Competition. Barradas tem-se apresentado, enquanto solista, nas seguintes salas: Het Concertgebouw Amsterdam, Wiener Konzerthaus, Elbphilharmonie Hamburg, Kolner Philharmonie, Tonhalle Maag Zurich, Philharmonie Luxembourg, Fundação Calouste Gulbenkian Lisboa, Casa da Música Porto, Philharmonie de Paris, Konzerthaus Dortmund, L’Auditori Barcelona, Mupa Budapest, La Moanaie/De Munt, Sage Gasteshead, Stuttgart Opera House, Bozar Brussels, Sadlers’s Wells Theatre London, Onassis Cultural Center Athens, L’Arsenal Metz, Sava Center Belgrade, Centro Cultural de Belém, Tribeca Performing Arts Center New York.

Este concerto está integrado na Iniciativa 'Parlamento mais Perto', no âmbito da parceria entre a ALRAM e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), entidade gestora da Orquestra Clássica da Madeira.

Este é mais um concerto que tem um importante sentido para o projecto da Orquestra Clássica da Madeira, quer pela interpretação de obras maiores do património da humanidade, quer pela valorização e partilha com o nosso público dos jovens talentos e de novas obras de compositores portugueses da atualidade. E porque será um concerto especial num ambiente intimista, que o emblemático espaço do Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira proporciona ao público que assiste aos concertos da Orquestra Clássica da Madeira, com um programa igualmente brilhante e inspirador, contamos com a vossa presença para celebrar a beleza da Música Norberto Gomes, director Artístico da Orquestra Clássica da Madeira

Os bilhetes têm um custo de 20 euros, com desconto para crianças, jovens e associados, e podem ser adquiridos na Ticketline (https://ticketline.sapo.pt/evento/orq-classica-da-madeira-madeira-camerata-79613), na Loja Gaudeamus (Rua dos Ferreiros, Colégio dos Jesuítas), e no próprio dia do concerto, a partir das 16 horas na Assembleia Legislativa da Madeira (entrada pela Rua dos Capelistas).

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório - Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante.

O maestro

Quanto ao maestro convidado Pedro Amaral, que é a quarta vez que dirige a Orquestra Clássica da Madeira, e pela segunda vez no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, é considerado um dos músicos europeus mais ativos da sua geração.

Amaral dirige regularmente um repertório que se estende do classicismo vienense até à mais viva contemporaneidade. De destacar que o maestro foi Diretor Musical da Orquestra do Conservatório Nacional (2007/08), do Sond’Arte Electric Ensemble (2007/10) e da Orquestra Metropolitana de Lisboa (2013/20) e, atualmente, é professor na Universidade Évora.

Programa

F. Mendelssohn [1809 - 1847] - Hebrides Overture

Luís Tinoco [n. 1969] - Concerto para Acordeão e orquestra (* )

F. Mendelssohn [1809 - 1847] - Sinfonia nº3 em lá menor, op. 56 "Escocesa"

(*) Encomenda conjunta do CCB/Fundação das Descobertas e da Fundação Casa da Música (Segunda audição da obra)