PS reafirma compromisso na reabilitação do tribunal e na nova esquadra de Santa Cruz

A candidatura do PS pelo círculo da Madeira à Assembleia da República reafirmou, hoje, o compromisso do partido para com a reabilitação do tribunal e a construção da nova esquadra de Santa Cruz. Foi exactamente nessa cidade que o partido esteve, esta manhã, numa acção de pré-campanha.

Paulo Cafôfo destacou o facto de estas preocupações serem atendidas pelos Governos do PS, criticando os Executivos do PSD-CDS por terem ignorado a necessidade de resolver as carências infra*estruturais deste edifício e dar condições dignas e de segurança aos profissionais que ali exercem a sua actividade. O cabeça-de-lista salientou que já este ano a ministra da Justiça esteve na Região para assinar um protocolo que vai permitir a remodelação do Tribunal de Santa Cruz, obra que deverá ser iniciada até ao final do ano e que terá um custo de cerca de 600 mil euros.

Quanto à nova esquadra da PSP de Santa Cruz, será financiada em um milhão de euros, tal como avançado pelo Ministro da Administração Interna, quando se deslocou à Madeira.

Os socialistas fazem questão de destacar o seu compromisso para com o investimento projectado para a construção e reabilitação das várias esquadras da Região, nomeadamente na Ponta do Sol, Calheta, Santa Cruz, Machico e Porto Santo, "o qual já está considerado na lei de programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança do Ministério da Administração Interna".

“Estes são sinais inequívocos da atenção que o PS dedica também à Madeira”, afirmou o candidato e presidente dos socialistas madeirenses, vincando que o partido continuará a trabalhar por um Portugal inteiro, mas sem esquecer também as necessidades e especificidades das Regiões Autónomas.