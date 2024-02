OCM na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia

“É já neste sábado, dia 17 de Fevereiro, pelas 18h, que a Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto extraordinário de música de câmara na Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia.

De referir que a Fundação Princesa Dona Maria Amélia, é uma fundação de direito português, constituída em 23 de março de 1877 por decisão da Coroa Sueca após o Hospício da Princesa Dona Maria Amélia, instituição fundada em 1853 para tratamento de doentes pulmonares, ter sido legado pela Imperatriz D. Amélia de Leuchtenberg, viúva do Imperador D. Pedro I do Brasil (Rei D. Pedro IV de Portugal), à sua irmã D. Josefina, Rainha da Suécia e da Noruega. A Fundação foi criada com o propósito inicial de preservar e administrar este legado histórico, perpetuando a obra da Imperatriz D. Amélia e a memória da sua filha, a Princesa D. Maria Amélia, na Madeira e em Portugal.

O recital de flauta transversal, marimba e harpa é, assumidamente, desafiante para Pedro Camacho, Duarte Santos e Jéssica Sá, que nos irão presentear com um programa tecnicamente exigente e de valor musical excecional. Neste recital serão interpretadas obras dos compositores Claude Debussy e Frederick Chopin, e dos compositores Nino Rota, Ian Clarke, Jacques Ibert, Gareth Farr e Astor Piazzola, numa conjugação pouco habitual, mas que nos vai maravilhar pela qualidade da escrita musical das obras e pela refinada interpretação.

Nesta proposta musical, Duarte Santos e Pedro Camacho, músicos da Orquestra Clássica da Madeira e Jéssica Sá, colaboradora habitual nos programas da Orquestra, vão demonstrar as suas excelentes capacidades técnicas e artísticas.

"Estão todos convidados a virem usufruir de uma experiência inesquecível, onde a história e o espírito solidário desta instituição se conjugam com as mais belas e profundas emoções que as obras musicais têm para vos oferecer. Obrigado à Fundação Princesa Dona Maria Amélia por nos receber e assim podermos também contribuir na divulgação da vossa Missão." Diretor Artístico da Orquestra Clássica da Madeira

No que aos bilhetes concerne, este custam 10€ (com desconto para crianças e jovens). Podem ser adquiridos em: Loja Gaudeamus . Colégio dos Jesuítas, Rua dos Ferreiros (ao lado da Igreja São João Evangelista, conhecida como a Igreja do Colégio), e no dia do concerto a partir das 17h no próprio local - Capela da Fundação Princesa Dona Maria Amélia, Av. Infante, n.º 12, 9000-015 Funchal (quem sobe do lado direito, em frente do Parque Santa Catarina).