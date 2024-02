Está quase a chegar a terceira edição do Concertos no Pátio, organizado pelo Castanheiro Boutique Hotel.

Este ano foram convidados três artistas de grande influência na música nacional portuguesa para atuar em junho no Castanheiro Boutique Hotel, começando por Guimo dos Napa e André Santos a 5 de junho, seguido por Noiserv a 12 de junho, e a fechar Manel Cruz a 19 de junho.

Noiserv ganhou forma em 2005 pelas mãos de David Santos, iniciando a sua jornada musical através de algumas ideias que gravou no álbum demo. Atualmente já fez aparições em palcos estrangeiros, partilhando o espaço com vários outros artistas como Perry Blake, The Swell, e muitos outros.

Ele é conhecido como uma orquestra de um só homem nas suas performances ao vivo devido a usar vários instrumentos, criando uma experiência única perante todos os que já o viram atuar.

Reserve já o seu lugar, temos várias opções de formatos, escolha a sua!!!

Bilhetes à venda a partir de 15 de abril, com opção de pré- reserva.

Para mais informações e reservas contacte:

📞 (+351) 291 200 100

📧 [email protected]

BILHETEIRA - CONCERTO

10€ por pessoa/Dia

25€ por pessoa/ 3 Dias

BILHETEIRA – JANTAR + CONCERTO

45€ por pessoa / 1 Dia

120€ por pessoa / 3 Dias

Menu de 3 pratos

Bebidas incluídas durante a refeição